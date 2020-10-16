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للرجال فقط… تعرف على شروط التقديم بوظائف الدفاع المدني وآخر ميعاد للتسجيل

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للرجال فقط… تعرف على شروط التقديم بوظائف الدفاع المدني وآخر ميعاد للتسجيل

للرجال فقط… تعرف على شروط التقديم بوظائف الدفاع المدني وآخر ميعاد للتسجيل
http://almnatiq.net/?p=913008

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، شروط التقديم على الوظائف المعلنة بالمديرية العامة الدفاع المدني. وكشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، في وقت سابق، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني.

شروط التقديم

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، الشروط العامة اللازمة والضرورية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغر هذه الوظائف وتتمثل في التالي: – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة. – أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.   – ألا يكون متزوجًا من غير سعودية. – أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول . – أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية . – توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص. وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنَّ الوظائف الجديدة للرجال فقط، وهي للرتب (وكيل رقيب- عريف- جندي أول).

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين القادم 2/3/1442هـ، حتى الساعة العاشر صباحًا يوم السبت 7/3/1442هـ؛ وذلك عبر منصة (أبشر– التوظيف) لوزارة الداخلية.

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