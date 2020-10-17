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بعد اجتماع أوروبي.. إصابة وزير خارجية النمسا بكورونا

بعد اجتماع أوروبي.. إصابة وزير خارجية النمسا بكورونا
http://almnatiq.net/?p=913009
المناطق_وكالات

يواصل الوباء تمدده بين المسؤولين حول العالم، حيث قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ بفيروس كورونا، وإن العدوى ربما انتقلت إليه خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.

وأضافت المتحدثة “وكإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة للفحص اليوم السبت. ويُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرغ أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ يوم الاثنين”.

وأشارت إلى أن الوزير لم تظهر عليه أعراض، وكان الفحص الذي خضع له روتينيا.

وكان الفيروس قد طال عددا من المسؤولين في العالم، أبرزهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ووزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون.

يشار إلى أن العالم كان قد سجّل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، الخميس وحده، وهو رقم قياسي وفقاً لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس، الجمعة، استنادا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية.

وقد أعلن تسجيل 404,758 إصابة جديدة و6086 وفاة.

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