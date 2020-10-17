المواجهات المرتقبة في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين

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ينطلق اليوم السبت الموسم الجديد 2020/2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلف الأبواب المغلقة دون الحضور الجماهيري، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد. وتنطلق ضربة البداية لمباريات الموسم مع مواجهة الشباب وأبها عند الساعة الـ 6 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يليها التعاون مع الفيصلي عند الساعة الـ 6:10 مساء على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما يلتقي اليوم الوحدة مع القادسية عند الساعة الـ 8 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، فيما تختتم مباريات اليوم الأول من دوري المحترفين بمواجهة الهلال صاحب اللقب مع العين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة الـ 9:15 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد. المواجهات المرتقبة ويلتقي الاتحاد مع الأهلي في ديربي جدة ضمن مباريات الجولة الأولى يوم السبت الموافق 31 أكتوبر الجاري، فيما يلتقي في نفس الجولة الشباب أمام النصر يوم الأحد 1 نوفمبر المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد. أما ديربي الرياض الذي يجمع بين الهلال والنصر فسيقام يوم 21 نوفمبر المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي، كما يلتقي في نفس اليوم الأهلي مع الشباب على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. وفي الجولة الثامنة، يلعب الأهلي أمام غريمه النصر في الرياض يوم 11 ديسمبر المقبل، فيما ستكون مباراة الاتحاد والنصر في نهاية الدور الأول يوم السبت 23 يناير العام المقبل. بطل الدوري الموسم الماضي اقتنص فريق الهلال لقب الموسم الماضي 2019/2020 من دوري المحترفين للمرة السادسة عشر في تاريخه، حيث حسم المسابقة لصالحه بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد قبل جولتين من نهاية البطولة، ليرتفع الفارق بينه وبين النصر الوصيف إلى 8 نقاط كاملة كانت كافية لإنهاء الأمر. الهابطون والصاعدون: فشلت أندية العدالة والحزم والفيحاء، في الحفاظ على البقاء في دوري المحترفين لتهبط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي الجديد، بعد صراع شديد في المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الفرق للهروب من الهبوط والبقاء وسط الكبار. فيما تأهّلت فرق الباطن، القادسية والعين ووصلت إلى دوري المحترفين بعدما تمكنت من إنهاء دوري الدرجة الأولى في المراكز الثلاثة الأولى كون اللوائح تنصّ على صعود أول 3 فرق، كما تعدّ مشاركة نادي العين في المحترفين هي الأولى في تاريخ الدوري والنادي.