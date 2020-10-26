احدث الأخبار

مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم
أبرز المواد
 “سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان
أبرز المواد
 فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!
منوعات
 بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس
أبرز المواد
 إنستغرام يستهدف الإعلانات الخفية لـ”المؤثرين”
أبرز المواد
 الاحتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تغطي الواردات 45 شهرا .. 7 أضعاف المعدل العالمي
أبرز المواد
 دراسة: الروبوتات تقضي على 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات
أبرز المواد
 بسبب سمنته الزائدة.. أنزلوه من شقته برافعة
أبرز المواد
 بعد زويل.. علماء يسجلون أقصر فاصل زمني على الإطلاق
أبرز المواد
 جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين
أبرز المواد
 هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية
أبرز المواد
 “التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم
أبرز المواد
مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم

مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم

أبرز المواد
“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

أبرز المواد
فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!

فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!

منوعات
بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

أبرز المواد

الاحتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تغطي الواردات 45 شهرا .. 7 أضعاف المعدل العالمي

الاحتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تغطي الواردات 45 شهرا .. 7 أضعاف المعدل العالمي
http://almnatiq.net/?p=913052

تكفي الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى السعودية في الخارج، لتغطية وارداتها لمدة 45 شهرا، إذ بلغت نحو 1.68 تريليون ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 37.7 مليار ريال.
ووفقا لـ “الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وأخرى رسمية لتموز (يوليو) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، ويفوق المعدل في السعودية المتوسط عالميا بنسبة 643 في المائة.
وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للسعودية على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة إليها، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثر سيولة الدول حول العالم.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي، قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

روابط ذات صلة

مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم

مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم
“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان
بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*