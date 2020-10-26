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بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

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بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس
http://almnatiq.net/?p=913053
المناطق - الرياض

سجلت 70 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “ثلث الشركات المدرجة” قفزات كبيرة في قيمها السوقية تجاوزت 100 في المائة من أدنى مستوياتها في قاع مارس الماضي “7 أشهر”، إذ ارتفعت أسهمها بشكل يفوق حركة المؤشر العام للسوق الرئيسة بشكل كبير.
وبحسب “الاقتصادية”، استند إلى بيانات الشركات المدرجة في “تداول”، فإن أسهم الـ70 شركة حققت مكاسب سوقية خلال الفترة من منتصف مارس حتى 15 أكتوبر، تجاوزت 49 مليار ريال بفضل ارتفاعات أسهمها خلال الفترة.
ومن بين هذه الشركات، تجاوزت مكاسب 3 شركات 300 في المائة وهي كل من “بحر العرب، تهامة للإعلان، وأمانة للتأمين” لترتفع قيمها السوقية بنحو ملياري ريال، في حين ثماني شركات تجاوزت مكاسبها 200 في المائة حتى 299 في المائة لتحقق مكاسب سوقية بلغت 4.88 مليار ريال وهي “الوطنية، صناعة الورق، معدنية، أنعام القابضة، شمس، وفرة، الباحة، والأسماك”.
ذلك إضافة إلى 12 شركة حققت ارتفاعات بين 150 في المائة حتى 199 في المائة، محققه مكاسب سوقية بلغت 8.8 مليار ريال منها “تبوك الزراعية، الخليجية، سلامة، الجبس، وأبومعطي”، في حين سجلت 47 شركة أخرى مكاسب سوقية راوحت بين 100 و149 في المائة.
تأتي هذه المكاسب رغم تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الثاني بأكثر من 76 في المائة، إذ تأثرت الأرباح الصافية بتداعيات جائحة “كوفيد – 19″، لتبلغ نحو 26.2 مليار ريال، إلا أن نظرة المتعاملين تشهد بعض التفاؤل حيال أرباح الربع الثالث والرابع الرابع من العام الجاري.

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