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فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!

فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!

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فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!

فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!
http://almnatiq.net/?p=913054
المناطق - الرياض

صادرت الشرطة المالية الإيطالية أصولاً قيمتها مليون يورو من رجل أعمال ادعى في دائرة الضرائب أنه فقير ولكن تبيّن أنه يملك سيارة “فيراري” وزورق طوله 12 متراً، على ما أفادت وكالة “أجي” الإيطالية.
ووضعت السلطات المختصة يدها على خمس شقق وست بوالص تأمين على الحياة وحسابات مصرفية ومقتنيات ثمينة مختلفة بينها ساعات فاخرة ولوحات تحمل تواقيع رسامين بارزين كدي شيريكو، يملكها كلها رجل الأعمال البالغ 72 عاماً الذي يعيش بالقرب من مودينا في إميليا رومانيا (شمال إيطاليا).
وبحسب “الفرنسية” كشف تحقيق الشرطة المالية الفجوة الكبيرة بين المدخول الذي كان الرجل يصرّح عنه للسلطات الضريبية على مرّ الأعوام الأربعين المنصرمة، وبين الأصول القيّمة التي راكمها، وسجّل بعضها باسم زوجته أو نجله بهدف التضليل، علماً أن الإيرادات التي كان يصرّح كانت توحي أنه يقف على خط الفقر.
ويصل الفَرق بين الدخل المعلن والثروة الفعلية إلى سبعة ملايين يورو، فيما تبلغ الديون المتوجبة على الرجل للسلطات الضريبية أكثر من 12 مليون يورو.
وتواجه إيطاليا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مشكلة تهرب ضريبي خطيرة منذ سنوات. وبحسب تقديرات وزارة المالية ، يتسبب ذلك في خسارة الدولة 109 مليارات يورو كل عام.

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