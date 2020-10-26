احدث الأخبار

مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم
أبرز المواد
 “سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان
أبرز المواد
 فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!
منوعات
 بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس
أبرز المواد
 إنستغرام يستهدف الإعلانات الخفية لـ”المؤثرين”
أبرز المواد
 الاحتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تغطي الواردات 45 شهرا .. 7 أضعاف المعدل العالمي
أبرز المواد
 دراسة: الروبوتات تقضي على 85 مليون وظيفة خلال 5 سنوات
أبرز المواد
 بسبب سمنته الزائدة.. أنزلوه من شقته برافعة
أبرز المواد
 بعد زويل.. علماء يسجلون أقصر فاصل زمني على الإطلاق
أبرز المواد
 جوجل تواجه واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين
أبرز المواد
 هيئة الأركان اليمنية: إحراز تقدم نوعي في المعارك ضد ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية
أبرز المواد
 “التعليم” : طلاب الجامعات يسهمون في تقديم حلول ابتكارية بنيوم
أبرز المواد
مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم

مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم

أبرز المواد
“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

أبرز المواد
فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!

فقير إيطالي يملك “فيراري” ويخت بطول 12 مترا و5 شقق !!

منوعات
بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

أبرز المواد

إنستغرام يستهدف الإعلانات الخفية لـ”المؤثرين”

إنستغرام يستهدف الإعلانات الخفية لـ”المؤثرين”
http://almnatiq.net/?p=913055

قالت جهات تنظيمية بريطانية إن إنستغرام سيشن حملة على “الإعلانات الخفية” من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هيئة المنافسة والأسواق أن شركة فيسبوك التي تملك إنستغرام التزمت بوضع سياسات تقيد المؤثرين الذين لا يكشفون عن تلقيهم أموالا مقابل الترويج لأعمال على منصاتهم.

يأتي هذا ضمن تحقيق في صناعة التأثير عبر الإنترنت والذي فتحته الهيئة قبل عامين.

يشعر المنظمون بالقلق من أن إنستغرام لا يقوم بما يكفي لحماية المستهلك من الإعلانات الخفية، الأمر غير القانوني في المملكة المتحدة. ويريدون أن يزيدوا من صعوبة تضليل الناس بمنشورات لا تحمل صفة إعلانات رسمية.

وستبدأ الشركة في استخدام تكنولوجيا لتحديد المستخدمين الذين لم يكشفوا بوضوح أن منشوراتهم إعلانات.

وبدأ انستغرام أيضا في استخدام أداة “الشراكة المدفوعة”، ليتمكن أي مستخدم من عرض ملصقات إعلانية فوق أي منشور.

وتطبق التغييرات على كل مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة فضلا عن أي شخص في أنحاء العالم يستهدف مستخدمي إنستغرام في المملكة المتحدة.

في إطار تحقيقها، أمنت هيئة المنافسة العام الماضي التزامات سابقة من 16 شخصية شهيرة، منها المغنيتين إيلي غولدينغ وريتا أورا، لتوضيح أي منشورات تتضمن مدفوعات أو هدايا منتجات يتم الترويج لها.

روابط ذات صلة

مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم

مرضى القلب والكلى في خطر إذا زادت معدلات البوتاسيوم في الدم
“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان

“سكني”: استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة متنوعة في عسير وجازان
بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

بمكاسب تجاوزت 49 مليار ريال .. أسهم 70 شركة مدرجة تقفز بأكثر من 100 % منذ مارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*