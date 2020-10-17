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بلدية وسط الدمام: البدء باستخدام حاويات النفايات الذكية

بلدية وسط الدمام: البدء باستخدام حاويات النفايات الذكية
http://almnatiq.net/?p=913080
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء بلدية وسط الدمام في استخدام حاوية النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية”، وسعتها ١٧٠٠ لتراً، بالإضافة إلى مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات، ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لتراً، والتي تأتي في إطار جهود تحقيق متطلبات الأهداف البيئية.

وأشار رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، أن البلدية بدأت باستخدام الحاوية الذكية كنموذج أولي، وسيتم استخدام نوعين من الحاويات الذكية والمخفية (Smart and hidden containers)، مشيرا الى أن الحاويات الذكية

‏((Smart containersتعمل بالطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر مزودة بعدد 2 لوائح شمسية تدعم الشحن وبوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثواني، ولفت الى أنه تم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يوم في حال عدم تعرضها للشمس، مبينا بأن اللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط، ما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثماني مرات لتقليص حجمها.

وقال إن بلدية وسط الدمام لديها خطة مستقبلية طموحة هادفة لتوزيع الحاويات الذكية على نطاق واسع في المدينة، لتشمل شوارع مهمة ومناطق رئيسة خلال الفترة القادمة.

وذكر أن الحاويات المخفية hidden containers)) وهي حاويات هيدروليكية تسهم في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات التقليدية كونها مخفية تحت الأرض ومناسبة للمنظر العام.

وشدد الشمري على أن استخدام حاويات النفايات الذكية يأتي ضمن تخصيص حاويات نفايات توضع في أرصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسة والمرافق العامة التي تشهد كثافة ارتياد تُسهم في تحسين المشهد الحضري وتمنع التشوهات البصرية التي تُسببها الحاويات الاعتيادية، كما تُحسّن المظهر العام لنقاط تجميع النفايات والمحافظة على البيئة والصورة الجمالية لتلك المواقع.

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