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أكثر من 12 ألف زيارة منزلية بصحة حفرالباطن لعام 1441هـ

أكثر من 12 ألف زيارة منزلية بصحة حفرالباطن لعام 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=913081
حفر الباطن - المناطق

نفذت إدارة الرعاية المنزلية بصحة حفر الباطن 12104 ألف زيارة منزلية لعام 1441هـ ، وشملت هذه الزيارات على متابعة التقرحات السريرية مع أخذ العينات المخبرية للمرضى وتزويدهم بالمستلزمات الطبية, وقدم فرق الرعاية الصحية المنزلية الخدمات العلاجية، والوقائية، والتأهيلية إضافة إلى توعية المرضى وذويهم.

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم جميع الخدمات العلاجية والوقائية لمستفيدي الطب المنزلي من خلال الفِرَق الميدانية التي تم تجهيزها بكوادر مؤهلة ومدربة طوال أيام الأسبوع، ضمن جدول محدد كل حسب حالته

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