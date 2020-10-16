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بلدية محافظة العيدابي تواصل أعمال السفلتة بمحافظة العيدابي ومراكزها

بلدية محافظة العيدابي تواصل أعمال السفلتة بمحافظة العيدابي ومراكزها
http://almnatiq.net/?p=913082
العيدابي- فضه عطيف؛

ضمن جهود بلدية محافظة العيدابي في سفلتة الطرق الترابية، تواصل البلدية أعمال سفلتة طرق قرى وهجر وأحياء مركز بلغازي ومحافظة العيدابي.

حيث أوضح رئيس بلدية العيدابي أ. جبران مناع بأن إدارة المشاريع أنهت مانسبته ٥٢٪ ويقدر ب ١٨٣٢٥م٢ من مشروع السفلتة الحالي بمركز ريع مصيدة وما نسبته ٤٨٪ من المشروع المنفذ بجبل صماد ويقدر ب ٢٤٨٠٦م٢ ، سعيًا من البلدية لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالقرى والأحياء.

وأوضح ” المناع ” بأن إدارة المشاريع بالبلديه تقوم برصد الاحتياجات الأساسية من خدمات السفلتة، بالإضافة إلى رصد الشوارع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

وشكر عدد من الأهالي بمحافظة العيدابي ومركز بلغازي لبلدية العيدابي جهودها المبذولة لتذليل العقبات أمام المواطنين وايصال خدمة السفلتة لمنازلهم.

تأتي هذه الاعمال بمتابعة من سعادة محافظ العيدابي الأستاذ عبدالله الظافري وذلك تتفيذًا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسيدي صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة – حفظهم اللهً – والمتضمنة المتابعة أولاً بأول والوقوف عن كثب على كافة الخدمات الملامسة لإحتياجات المواطنين.

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