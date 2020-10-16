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أمير المدينة المنورة يلتقي وزير الحج والعمرة و نائبه

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أمير المدينة المنورة يلتقي وزير الحج والعمرة و نائبه

أمير المدينة المنورة يلتقي وزير الحج والعمرة و نائبه
http://almnatiq.net/?p=913104
المناطق - المدينة المنورة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمنطقة محمد البيجاوي.
وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء أهمية تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف، مشيراً إلى ضرورة تهيئة المسجد بما يُمكن الزائرات من الصلاة في الروضة الشريفة وتأديتهن للزيارة بكل يسر وسهولة في المواقع المخصصة لهن.
واستعرض سموه خطة الوزارة لاستقبال المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ابتداءً من غدٍ الأحد، بالتنسيق مع الجهات المشاركة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75٪ من إجمالي الطاقة التشغيلية بالمسجد النبوي الشريف.
من جهته أوضح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها بالتنسيق مع شركائها لتطبيق خطط المرحلة التشغيلية الثانية والتي تشمل عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة مشيراً إلى أن تطبيق اعتمرنا بدأ فعلياً في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في الزيارة والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر المواعيد المجدولة وفق الطاقات الاستيعابية للروضة ومنطقة الزيارة مع مراعاة المتطلبات الوقائية والتشغيلية.
وقدّم معالي الوزير شكره وامتنانه لسمو الأمير فيصل بن سلمان على دعمه المتواصل لخدمات منظومة الحج والعمرة وشؤون الزيارة على مستوى المنطقة ورعاية سموه لحزم المشروعات الجديدة الموجهة لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف والتي ترسم ملامح واضحة من الصورة الحضارية للمدينة المنورة.

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