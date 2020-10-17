حماية مورد حيوي .. جهود ترشيد استهلاك المياه في أرامكو السعودية

الظهران - فهد المريخي

الحفاظ على المياه هو موضوع يربطه القليل من خارج صناعة الطاقة بشكل طبيعي بإنتاج النفط والغاز. بدلاً من ذلك ، يركز النقاش حول استدامة الطاقة عادةً على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك ، فإن كلا هذين العنصرين مترابطان إلى حد كبير. على سبيل المثال ، يعد ارتفاع درجات الحرارة العالمية أحد التهديدات الرئيسية للأمن المائي – لا سيما في البلدان الحارة حيث تكون الإمدادات من هذا المورد الثمين محدودة بالفعل .1 في الواقع ، يعتبر البنك الدولي ندرة المياه أحد أكبر المخاطر على التقدم الاقتصادي. ، والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي ، مع إبراز أن تسعة من كل 10 كوارث طبيعية لها علاقة بالمياه

ببساطة ، يتطلب كوكبنا نفس الالتزام بالحفاظ على المياه كما هو مطبق على مكافحة تغير المناخ. يجب أن تتخذ الصناعات إجراءات لتقليل كمية المياه التي تستخدمها في عملياتها.

مع جذورها في المناخ الصحراوي في المملكة العربية السعودية ، أدركت أرامكو منذ فترة طويلة أهمية الحفاظ على المياه. منذ مرحلة مبكرة ، كانت إدارة المياه ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة طويلة المدى ، إلى جانب الإدارة المسؤولة لموارد النفط ونشر التقنيات الجديدة. نتيجة لذلك ، يبلغ متوسط ​​نسبة زيت الماء (WOR) 0.4 ، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي. نتبنى نهجًا متكاملًا في عملياتنا لضمان أن أرامكو لا تنتج الزيت بانبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون فحسب ، بل تحافظ أيضًا على المياه ، وخاصة المياه الجوفية – المياه المستخدمة في مجموعة من الأنشطة الأساسية مثل الزراعة ومياه الشرب للاستخدام العام.

تتمثل إحدى الطرق التي نتجنب بها إهدار هذا المورد الثمين في استخدام مياه البحر كمصدر رئيسي للمياه في أرامكو لدعم الضغط و “مسح” خزانات النفط. لدينا مصنع متخصص ، محطة مياه البحر في القرية ، والذي يمكنه معالجة 14 مليون برميل من مياه البحر يوميًا لحقن الخزان.

في المواقع التي لا تتوفر فيها مياه البحر بسهولة ، يتم النظر في معالجة إضافية. في خريص ، على سبيل المثال ، تقوم أرامكو ببناء منشأة تناضح عكسي لمياه البحر بطاقة 60 ألف برميل يوميًا ، وإنهاء استخدام المياه الجوفية غير الصالحة للشرب في عمليات المحطة. من أحدث الأساليب المبتكرة استخدام مياه البحر للعمليات في حقل الغاز غير التقليدي في أرامكو الجافورة ، وهو أحد أكبر حقول الغاز غير المصاحب في المملكة العربية السعودية. سيتم بناء مرفق مخصص لمعالجة مياه البحر لتوفير جميع المياه اللازمة لعمليات الحفر ، وتجنب الحاجة إلى استنفاد إمدادات المياه الجوفية العذبة.

كما دفعت أرامكو الظرف من أجل تطوير تقنية نمذجة المكامن داخليًا. تطورت POWERS ، محاكي خزان حجر الزاوية ، الذي تم نشره لأول مرة في عام 2000 ، من خلية ضخمة إلى خلية جيجا (GigaPOWERS) والآن إلى أول جهاز محاكاة تريليون خلية في الصناعة TeraPOWERS.

صياغة خطط تطوير الحقول الأكثر مثالية ، مما يقلل من إنتاج المياه في العملية.

من خلال مثل هذه الأساليب يمكن لأرامكو إنتاج النفط والغاز بانبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل. وجد التدقيق الخارجي لعام 2018 أن كثافة الكربون المنبع للشركة كانت 10.2 كجم لكل برميل من النفط ، وهو أقل بكثير من متوسط ​​الصناعة البالغ 18 كجم. وجد تصنيف منفصل نُشر في مجلة Science في نفس العام أن المملكة العربية السعودية لديها ثاني أقل كثافة كربونية بين 50 دولة تم تحليلها.

بشكل عام ، يجب على صناعة الطاقة أن تبحث باستمرار عن طرق جديدة لتحسين أدائها المائي كجزء من التزام أوسع بتغير المناخ. ويشمل ذلك مبادرات مثل الاستثمار في صيانة الآبار وحفر إعادة الدخول ، وهي عملية لتوفير المياه استثمرت فيها أرامكو ما يزيد قليلاً عن مليار دولار العام الماضي. من الضروري أيضًا استخدام عمليات الإكمال الذكية ، مثل أجهزة التحكم في التدفق (ICDs) وصمامات التحكم في التدفق لإدارة وتقليل إنتاج المياه. تؤدي هذه التقنية إلى تقليل استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل النفايات – مما دفع أرامكو إلى استثمار 860 مليون دولار في أجهزة ICD في عام 2019.

مثال آخر هو أحدث تقنيات التسجيل أثناء الحفر وتدفقات العمل ، والتي تتيح توجيهًا جغرافيًا دقيقًا للجوانب الأفقية في مناطق الزيت الرقيقة بعيدًا عن فترات تحمل الماء. وفي الوقت نفسه ، فإن تبني الآبار متعددة الأطراف وذات الاتصال الأقصى بالخزانات له فوائد تمتد إلى ما هو أبعد من إنتاجية الآبار ، كما أنها تقلل أيضًا من انبعاثات الكربون عن طريق تقليل عدد الآبار المطلوبة لتطوير الحقول.

هناك أيضًا فوائد اقتصادية لشركات الطاقة التي نجحت في تقليل البصمة المائية. على سبيل المثال ، أنفقت أرامكو 7.5 دولارًا لكل برميل من المكافئ النفطي (BOE) على عمليات التنقيب والإنتاج في عام 2018 ، مقارنة بمتوسط ​​26.9 دولارًا أمريكيًا لكل برميل نفط نفطي لشركات النفط الدولية الرئيسية الخمس الأخرى. ينبع فرق التكلفة من مجموعة من العوامل بما في ذلك التكنولوجيا وجودة الخزان والظروف الجغرافية ومتطلبات معالجة السوائل المنخفضة.

بالنسبة لأرامكو ، يتمثل الهدف في متابعة مبادرات الحفاظ على المياه بشكل مستمر نحو هدف الحفاظ على المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية للأجيال القادمة. لا يمكن تحقيق هذا الطموح إلا من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا ، مما يعزز مكانة أرامكو كشركة رائدة في استخراج الهيدروكربونات.