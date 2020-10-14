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موسم فروسية حائل ينطلق الأربعاء القادم

موسم فروسية حائل ينطلق الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=913122
المناطق - حائل

ينطلق موسم ميدان حائل للفروسية للموسم الجديد 1442 هـ (2021 م) بمشيئة الله الأربعاء القادم.
وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي أن الميدان أنهى جميع استعداداته لانطلاقة الموسم الجديد، مشيراً إلى أن اللجان العاملة أكملت كل الخطط لإنجاح سباقات هذا العام.
ونوّه التبيناوي بالدعم السخي والاهتمام الكبير والمتواصل من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – لهذه الرياضة العريقة متميناً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في سباقات الموسم وتحقيق النتائج المتميزة .

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