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تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي

تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي
http://almnatiq.net/?p=913125
المناطق - القريات

عقدت إدارة تعليم محافظ القريات عددًا من الاجتماعات برئاسة المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس ، وبحضور رؤساء أقسام الشؤون التعليمية .
ونوقش خلال الاجتماعات مجموعة من المحاور أبرزها نسب وإحصائيات المدارس في اختبار القدرات , ومخاطبة هيئة التقويم لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب , وإنشاء قناة تيلجرام لتعليم القريات خاصّة باختبار القدرات والتحصيلي ، وإقرار وتخصيص الخمس الدقائق الأولى من كل حصة دراسية لأسئلة القدرات في المدارس التي يوجد بها فجوة في اختبار القدرات والتحصيلي , واستضافة مدربين لتقديم دورات تدريبيه باختبار القدرات والتحصيلي لمعلمي الثانويات , وحصر عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للاختبار ومعرفة الأسباب.

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