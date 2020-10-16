عقدت إدارة تعليم محافظ القريات عددًا من الاجتماعات برئاسة المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس ، وبحضور رؤساء أقسام الشؤون التعليمية .
ونوقش خلال الاجتماعات مجموعة من المحاور أبرزها نسب وإحصائيات المدارس في اختبار القدرات , ومخاطبة هيئة التقويم لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب , وإنشاء قناة تيلجرام لتعليم القريات خاصّة باختبار القدرات والتحصيلي ، وإقرار وتخصيص الخمس الدقائق الأولى من كل حصة دراسية لأسئلة القدرات في المدارس التي يوجد بها فجوة في اختبار القدرات والتحصيلي , واستضافة مدربين لتقديم دورات تدريبيه باختبار القدرات والتحصيلي لمعلمي الثانويات , وحصر عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للاختبار ومعرفة الأسباب.
تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي
عقدت إدارة تعليم محافظ القريات عددًا من الاجتماعات برئاسة المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس ، وبحضور رؤساء أقسام الشؤون التعليمية .
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