تعليم القريات يسعى لرفع مستوى اختبار القدرات والتحصيلي

المناطق - القريات

عقدت إدارة تعليم محافظ القريات عددًا من الاجتماعات برئاسة المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس ، وبحضور رؤساء أقسام الشؤون التعليمية .

ونوقش خلال الاجتماعات مجموعة من المحاور أبرزها نسب وإحصائيات المدارس في اختبار القدرات , ومخاطبة هيئة التقويم لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب , وإنشاء قناة تيلجرام لتعليم القريات خاصّة باختبار القدرات والتحصيلي ، وإقرار وتخصيص الخمس الدقائق الأولى من كل حصة دراسية لأسئلة القدرات في المدارس التي يوجد بها فجوة في اختبار القدرات والتحصيلي , واستضافة مدربين لتقديم دورات تدريبيه باختبار القدرات والتحصيلي لمعلمي الثانويات , وحصر عدد الطلاب الذين لم يتقدموا للاختبار ومعرفة الأسباب.