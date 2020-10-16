صحة عسير تعلن تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بمركز صحي وسط أبها

المناطق - أبها

أعلنّت “ صحة عسير “ بدء تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بمركز وسط أبها الصحي ؛ وذلك سعياً لتطوير خدمات التأهيل الطبي بالمنطقة حسب الخطة الاستراتيجية لصحة عسير لعام 2020 م ، والتي من أهم أهدافها استحداث عيادات علاج طبيعي بمراكز الرعاية الصحية الأولية .

وبينّت “ صحة عسير “ أن هذه الخطوة سوف تسهم في رفع كفاءة خدمات التأهيل الطبي المقدمة للمرضى وضمان تقديم خدمة ذات جودة مثالية ، لتخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية والتخصصية والمركزية ؛ بما يضمن سهولة وصول المريض لخدمات التأهيل بشكل مستمر وبدون انقطاع مما يسهم بسرعة الحصول على النتائج المرجوة.

كما أنه من المقرر أن تسهم هذه العيادة في سرعة البدء بالخطة العلاجية من أجل تحسين جودة الحياة للمريض وذلك لسرعة تقديم خدمة العلاج الطبيعي وعدم الانتظار للحصول على موعد بالمستشفيات وما يصاحبه من مشاكل نفسية ، وتقليل حاجة المريض لاستخدام الأدوية المسكنة لمشاكل الجهاز العظمي العضلي ، وتوفير الوقت والجهد للمريض والمعالج من أجل متابعة الحالة الصحية ، وتقليل التكلفة المعنوية وكذلك المادية للمرضى وأسرهم، إضافةً إلى تقليل الحاجة لعمل الأشعة والفحوصات التشخيصية المتقدمة.

الجدير بالذكر أن هذه العيادة ستكون مبدئياً مخصصة للمرضى الذين يعانون من الحالات الباردة و المزمنة ، مثل آلام أسفل الظهر مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية Low Back Pain ، وآلام عضلات الرقبة مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية ، والتهاب المفاصل العظمي المبكر Early Osteoarthritis ، وشلل الوجه Facial Palsy ، وآلام الكتف المتجمدة Frozen Shoulder ، والنساء الحوامل(ما قبل الولادة).

حيث يكون تحويل المريض للعيادة من جميع المراكز الصحية في القطاع الصحي عن طريق أطباء الأسرة بعد عمل كافة الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة حسب مقتضى الحالة ويتم حجز موعد للعيادة عن طريق نظام موعد.