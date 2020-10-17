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غداً .. المساحة الجيولوجية توقع عقود مشاريع المسح الجيولوجي

غداً .. المساحة الجيولوجية توقع عقود مشاريع المسح الجيولوجي
http://almnatiq.net/?p=913158
المناطق - الرياض

برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الاستاذ بندر الخريف ، تقيم الهيئة ، غدًا الأحد حفل توقيع وترسية أربعة عقود، مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل بأن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يهدف في هذه المرحلة إلى مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية. وبين بأن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تُعد من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل أساس، إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق استراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقال أن الفريق الذي سيتولى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي ممثل من كوادر وعلماء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكوادر استشارية من هيئات مسح عالمية حكومية وشركات خاصة لديها خبرة طويلة في المسوحات الجيولوجية الإقليمية التي تستهدف مساحات شاسعة وتنفذ عادة من قبل الحكومات، ما يضمن، بمشيئة الله، تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج .

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