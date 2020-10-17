التعاون والفيصلي يتقاسمان النقاط بالجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان

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تقاسم فريق التعاون الأول لكرة القدم، وضيفه الفيصلي، نقاط المباراة التي جمعتهما، السبت، بعد تعادلهما 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة لحساب الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم التعاون عن طريق البرازيلي إياجو سانتوس في الدقيقة 1، وعادل إيجور روسي للفيصلي عند الدقيقة 80 ليضع كل فريق في جعبته نقطة وحيدة.

المباراة بدأها التعاون بشكل قوي، واستطاع إدارك هدف التقدم في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق مدافعه إياجو سانتوس، الذي استغل عرضية مواطنه ساندرو مانويل ووضع الكرة بقدمه في شباك الفيصلي، محرزاً هدف التقدم لفريقه، والأول في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد الهدف التعاوني تراجع أصحاب الأرض وتقدم الضيوف بغية إدراك التعادل لكن محاولتهم لم تنجح لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف وحيد.

في الشوط الثاني، لم يتغير الحال كثيراً، حيث سيطر الفيصلي على مجريات المباراة وسط دفاع محكم من التعاون الذي حاول الحفاظ على هدفه، وهدد الفيصلي مرماه بالعديد من الفرص إلا أن حضرت الدقيقة 80، حيث أدرك إيجور روسي قائد الفيصلي هدف التعادل لفريقه من كرة رأسية مميزة أسكنها في شباك التعاون، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

هذا، ويستضيف التعاون الخميس المقبل نظيره النصر في بريدة، في حين يحل الباطن ضيفاً على الفيصلي الجمعة المقبل في المجمعة.