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السديس: تعاونوا مع منسوبي رئاسة الحرمين وتقيدوا بالإجراءات الاحترازية

السديس: تعاونوا مع منسوبي رئاسة الحرمين وتقيدوا بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=913175

في كلمة بمناسبة عودة الزيارة للمسجد النبوي.. السديس: تعاونوا مع منسوبي رئاسة الحرمين وتقيدوا بالإجراءات الاحترازية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس أن الموافقة الكريمة بالسماح بالزيارة للمسجد النبوي للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة حققت مقصدين من مقاصد الشريعة.

وأوضح خلال مخاطبته المصلين في المسجد النبوي بعد صلاة العشاء اليوم (السبت) أن المقصد الأول يتمثل في حفظ الدين من خلال إقامة الشعيرة ، والثاني المحافظة على صحة الزائرين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وطالب المصلين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية حرصا على صحتهم والزائرين، والتعاون مع الجهات العاملة في المسجد النبوي والتقيد بتعليماتهم.

وأشار إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين وزائريهما.

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