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ولي العهد يبحث مع بوتين التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة كورونا

ولي العهد يبحث مع بوتين التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=913182
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.
وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فايروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

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