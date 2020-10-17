برعاية سمو أمير الشرقية ..”همايم” تفوز بكأس إمارة المنطقة الشرقية

المناطق - فهد المريخي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سلم سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم (السبت)، كأس إمارة المنطقة للاسطبل الأحمر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بعد أن فازت الفرس “همايم” الكأس بقيادة الخيال عبدالله العضيب، وتدريب المدرب عبدالله بن مشرف، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز بنادي سباقات الخيل بمدينة الرياض.

وهنأ سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال الاسطبل الفائز، منوهاً بالدعم السخي الذي تحظى به رياضة الفروسية من لدن القيادة الرشيدة -يحفظها الله-، مبيناً أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، حريصان على مشاركة الإمارة في دعم وتنشيط رياضة الفروسية في المنطقة، ونقلها لآفاقٍ أوسع.

وأقيم السباق على كأس الإمارة في الشوط الخامس ضمن فعاليات حفل السباق العشرين، على مسافة 1400متر، للأفراس ثلاث سنوات فأكثر، لإنتاج جميع الدرجات، بمشاركة 13 فرساً، واستطاعت “همايم” أن تقطع الشوط في زمن وقدره دقيقة وخمسة وعشرون ثانية، لتحقق بذلك الكأس، بعد منافسة حامية في الأمتار الأخيرة من السباق