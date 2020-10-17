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الوحدة يقلبها على القادسية في 5 دقائق

الوحدة يقلبها على القادسية في 5 دقائق
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المناطق - مكة

قلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، تأخره أمام ضيفه القادسية بهدف، إلى فوز 2-1 في مستهل مشوار الفريقين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، السبت.
وتقدم القادسية عن طريق حسن العمري عند الدقيقة 31 “ركلة جزاء”، فيما أدرك الوحدة التعادل بواسطة ديمتري باترتوس عند الدقيقة 89 “ركلة جزاء”، وأضاف البديل أحمد عبده الهدف الثاني عند الدقيقة 94.
وبدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وكان أول تهديد من أسيلمو لاعب الوحدة، لكن حارس القادسية حول رأسيته على ضربة ركنية لم يستفد منها أصحاب الأرض عند الدقيقة 19.
واحتسب خالد صلوي حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح القادسية وتأكد من قراره بتقنية “VAR”، بعد تعرض النيجيري ستانلي أوهاوتشي إلى عرقلة داخل المنطقة المحرمة، سددها حسن العمري بنجاح يسار عبدالله العويشير حارس الوحدة مسجلاً هدف السبق عند الدقيقة 31، انتهى عليه الشوط الأول.
ودخل لاعبو الوحدة الشوط ثاني بقوة رغبة في إدراك التعادل والعودة إلى المباراة، ومن هجمة مرتدة كاد الكولومبي دانيلو إسبريا أن يعزز تقدم القادسية، لكن الدفاع الوحدواي تمكن من إبعاد الخطر.
وأجرى مدرب القادسية تبديلاً اضطرارياً بخروج حسن العمري صاحب الهدف مصاباً ودخول عمر الدوسري عند الدقيقة 64.
واصطدمت محاولات لاعبي الوحدة بدفاع منظم من القادسية؛ حتى احتسب صلوي ركلة جزاء لصالح الوحدة سجل منها ديمتري باترتوس هدف التعادل عند الدقيقة 89، ومن ثم أردف أحمد عبده الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة 90+4.
هذا، وسيحل الوحدة ضيفاً على الأهلي الخميس المقبل، فيما يستضيف القادسية نظيره ضمك الجمعة، لحساب الجولة الثانية من الدوري المحلي.

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