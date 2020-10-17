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إيران تمدد إجراءات الإغلاق الجزئي للأسبوع الثالث على التوالي

إيران تمدد إجراءات الإغلاق الجزئي للأسبوع الثالث على التوالي
http://almnatiq.net/?p=913194
المناطق - وكالات

مددت السلطات في العاصمة الإيرانية، إجراءات الإغلاق الجزئي، للأسبوع الثالث على التوالي، وسط زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال حاكم طهران، أنوشيروان محسني بندبي، إن الإغلاق سوف يستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، مؤكداً على ضرورة ارتداء الكمامات، في كافة الأماكن، منذ لحظة الخروج المنزل وحتى العودة إليه.

وتشمل إجراءات الإغلاق، حظر عشرات المهن الاقتصادية، وتعطيل المساجد والحوزات العلمية، والتعليم عن بعد في كافة المدارس والجامعات، وإلزام المواطنين في العاصمة، بارتداء الكمامات، وفرض غرامات مالية على كل من ينتهك القرار.

وتصف وزارة الصحة الإيرانية الوضع الوبائي في العاصمة بالخطير، وقال نائب وزير الصحة، إيرج حريرجي، إن طهران تعيش أصعب أيام الموجة الثالثة من الوباء في الوقت الراهن، مضيفاً أن العدد الحقيقي للوفيات يقارب ضعف العدد المعلن، وقال إن طهران تسجل يومياً نصف معدل الوفيات والإصابات المسجلة في البلاد.

وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالفيروس، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها، الثلاثين ألف حالة منذ تفشي الجائحة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من خمسمائة وستة وعشرين ألف حالة.

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