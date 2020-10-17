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بعد 19 عامًا من ارتداء “الفيصلية”.. الحرس الوطني يعتمد “البريهة”

http://almnatiq.net/?p=913197
المناطق - الرياض

استبدلت وزارة الحرس الوطني غطاء الرأس “الفيصلية” بـ”البريهة” مع البدلة الميدانية والمكتبية الخاصة لمنسوبيها، ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 1442/ 3/ 1هـ.

قد بادر المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، المقدم محمد العمري، قبل قليل بتغيير صورة الملف الشخصي لحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللباس الجديد المعتمد لمنسوبي وزارة الحرس الوطني كافة.

فيما لاقى التحديث الجديد للباس العسكري بارتداء غطاء الرأس “البريهة” إعجاب كثير من المنسوبين، وذلك بعد نحو 19 عامًا من ارتداء منسوبي وزارة الحرس الوطني “الفيصلية”..بحسب “سبق” .

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