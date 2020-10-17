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“هيئة الاتصالات” تمدد التقدم على طلب ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات

“هيئة الاتصالات” تمدد التقدم على طلب ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات

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“هيئة الاتصالات” تمدد التقدم على طلب ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات

“هيئة الاتصالات” تمدد التقدم على طلب ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات
http://almnatiq.net/?p=913211
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن تمديد طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة وإصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات، وكشفت الهيئة بأن تمديد فترة التقديم يأتي استجابةً لرغبة الجهات المهتمة بتمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

وأعلنت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص هو الساعة 3:00 عصراً بتوقيت مدينة الرياض من يوم (الخميس) 25/4/1442هـ، الموافق 10/12/2020م.

وكشفت الهيئة بأن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، لافتةً إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.

كما تجدر الإشارة إلى قيام الهيئة بإتاحة الخيار للأطراف الراغبة بالتقدم على الرخصة من الاختيار بين وجود شريك أجنبي من عدمه للتقدم بطلب الحصول على الترخيص، وذلك لغرض تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم وتمكين الشركات الوطنية الراغبة في الاستثمار في قطاع الاتصالات، ودعت الهيئة الأطراف المهتمة بالاطلاع على أخر وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO).

للاطلاع على وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) وتقديم الطلبات (الرابط)

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