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فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا .. تجاوز 32 ألفا

فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا .. تجاوز 32 ألفا
http://almnatiq.net/?p=913224
المناطق - الرياض

أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا تجاوز عتبة الـ 32 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
وأعلنت تسجيل 32427 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لها حتى اليوم إلى 867197 إصابة.
كما أشارت إلى وجود 90 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33392 حالة.

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