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في رابع مراحل الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يحسم ديربي ميلانو بثنائية

في رابع مراحل الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يحسم ديربي ميلانو بثنائية
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المناطق - الرياض

حسم زلاتان إبراهيموفيتش المتعافي من كورونا ديربي ميلانو (2-1) بتسجيله هدفين مبكرين في مرمى إنتر ميلانو، يوم السبت، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح المهاجم السويدي المتعافي من فيروس كورونا، التسجيل في الدقيقة 13 بعدما تابع ركلة الجزاء التي سددها وارتدت من الحارسسمير هاندانوفيتش.

وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني بعدتمريرة رفائيل لياو العرضية.

وقلص روميلو لوكاكو الفارق لإنتر في الدقيقة 29 وهو أول هدف في شباك ميلان في الدوري هذا الموسم.

وحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة 75 لكن حكم الفيديوالمساعد تدخل لإلغائها بداعي وجود تسلل في بناء الهجمة.

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 12 نقطة بعد انتصاره في جميع مبارياته الأربع متفوقا بخمس نقاط على إنتر الذي تلقى أول خسارة في الدوري هذا الموسم.

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