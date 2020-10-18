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الأرصاد :سماء غائمة جزئيا على مرتفعات عسير وجازان

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الأرصاد :سماء غائمة جزئيا على مرتفعات عسير وجازان

الأرصاد :سماء غائمة جزئيا على مرتفعات عسير وجازان
http://almnatiq.net/?p=913261
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم المناطق و سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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