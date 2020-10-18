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بعد قطع رأس المسيئ للرسول ﷺ..رئيس الشيشان يحذر من استفزاز المسلمين

بعد قطع رأس المسيئ للرسول ﷺ..رئيس الشيشان يحذر من استفزاز المسلمين
http://almnatiq.net/?p=913269
المناطق - وكالات

استنكر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أمس السبت، واقعة مقتل معلم في فرنسا أساء للرسول ﷺ، ودعا الفرنسيين في الوقت ذاته إلى عدم استفزاز المسلمين.

وقال قديروف إن وسائل الإعلام ركزت على قومية مرتكب الجريمة وهو عبد الله أنزوروف، الشاب من الأصل الشيشاني الذي قتل في باريس معلم مدرسة بقطع رأسه.

وأضاف: “هذه المأساة تبعث على التفكير في أن المجتمع الفرنسي الذي يتحدث عن الديمقراطية كثيرا ما يخلط بينها وبين التساهل وإظهار التعامل غير المقبول مع القيم الإسلامية، لا يمكن وصف هذه الخطوات إلا بمسمى الاستفزاز”.

وتابع: “نحن ندين هذا العمل الإرهابي ونعزي ذوي القتيل، وأنا إذ أندد بالإرهاب بكل أنواعه تنديدا قطعيا أدعو إلى عدم استفزاز المؤمنين وعدم المساس بمشاعرهم الدينية “.

واختتم: ” عندما تقوم في فرنسا مؤسسة حكومية معنية بصون العلاقات بين القوميات والأديان، حينها سيكون في هذا البلد مجتمع سليم ” .

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