أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه

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تفاجأ أسير حوثي مفرج عنه قبل يومين، ضمن عملية التبادل التي تمت برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، بأن زوجته تزوجت من أخيه، ظنا بأنه قٌتل.

وعندما وصل المفرج عنه ” هائل عبدالله حسين ” إلى صنعاء، أبلغوه أن زوجته قد تزوجت أخاه الثاني والمقاتل في صفوف الحوثيين، بعد أن أكدت الميليشيات لأهله مقتله بضربة لطيران التحالف.

وليست هذه المرة الأولى من نوعها، إذ سبق في نوفمبر 2019، القصة ذاتها مع الأسير الحوثي عبدالله محمد عبدالله المثنى، الذي وصل إلى مطار صنعاء ليتفاجأ بأن زوجته تزوجت بأخيه وأنجبت منه طفلاً بعد أن أعلن الحوثيون مقتله وسلموا لأهله جثة مختلفة.