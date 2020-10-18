احدث الأخبار

مستأجر يتزوج من صاحبة العمارة بعد عجزه عن السداد
أبرز المواد
 النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق
أبرز المواد
 رسميا.. الشباب يطلب شراء المتبقي من عقد نواف العابد
أبرز المواد
 أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه
أبرز المواد
 بعد قطع رأس المسيئ للرسول ﷺ..رئيس الشيشان يحذر من استفزاز المسلمين
أبرز المواد
 معاقبة شخص نشر مصنفاً دون إذن صاحبه.. والغرامة 75 ألف ريال!
أبرز المواد
 المرور:يجب تسديد المخالفات قبل التفويض بقيادة المركبة لشخص آخر
أبرز المواد
 الأرصاد :سماء غائمة جزئيا على مرتفعات عسير وجازان
أبرز المواد
 المواطنون والمقيمون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية
أبرز المواد
 متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟ خبراء يرجحون التاريخ والشروط
أبرز المواد
 على خطى ريال مدريد.. برشلونة يغرق أمام خيتافي
أبرز المواد
 بأغلبية ساحقة.. فوز تاريخي لـ”قاهرة الأزمات” رئيسة وزراء نيوزيلندا
أبرز المواد
مستأجر يتزوج من صاحبة العمارة بعد عجزه عن السداد

مستأجر يتزوج من صاحبة العمارة بعد عجزه عن السداد

أبرز المواد
النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق

النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق

أبرز المواد
رسميا.. الشباب يطلب شراء المتبقي من عقد نواف العابد

رسميا.. الشباب يطلب شراء المتبقي من عقد نواف العابد

أبرز المواد
أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه

أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه

أبرز المواد

أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه

أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه
http://almnatiq.net/?p=913272
المناطق - الرياض

تفاجأ أسير حوثي مفرج عنه قبل يومين، ضمن عملية التبادل التي تمت برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، بأن زوجته تزوجت من أخيه، ظنا بأنه قٌتل.

وعندما وصل المفرج عنه ” هائل عبدالله حسين ” إلى صنعاء، أبلغوه أن زوجته قد تزوجت أخاه الثاني والمقاتل في صفوف الحوثيين، بعد أن أكدت الميليشيات لأهله مقتله بضربة لطيران التحالف.

وليست هذه المرة الأولى من نوعها، إذ سبق في نوفمبر 2019، القصة ذاتها مع الأسير الحوثي عبدالله محمد عبدالله المثنى، الذي وصل إلى مطار صنعاء ليتفاجأ بأن زوجته تزوجت بأخيه وأنجبت منه طفلاً بعد أن أعلن الحوثيون مقتله وسلموا لأهله جثة مختلفة.

روابط ذات صلة

مستأجر يتزوج من صاحبة العمارة بعد عجزه عن السداد

مستأجر يتزوج من صاحبة العمارة بعد عجزه عن السداد
النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق

النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق
رسميا.. الشباب يطلب شراء المتبقي من عقد نواف العابد

رسميا.. الشباب يطلب شراء المتبقي من عقد نواف العابد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*