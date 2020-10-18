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النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق

النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق
http://almnatiq.net/?p=913278
المناطق - الرياض

تستكمل مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تُقام أربع مباريات في الظهور الأول لأندية النصر والأهلي والاتحاد.

الباطن – الأهلي

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن حيث يسعى الباطن لتحقيق نتيجة ايجابية تساعده في المعترك الطويل فيما يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره على خلفية نتائج الموسم الماضي.

النصر – الفتح

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض إذ يسعى الفتح لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض القلق الذي تسبب فيه لجماهيره فيما يسعى النصر لبداية قوية لتعويض جماهيره عن خسارة اللقب الموسم الماضي.

ضمك – الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.

يسعى ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية ليبتعد مبكرًا عما حدث له الموسم الماضي حيث كان مهددًا بالهبوط فيما يسعى الرائد لمواصلة نتائج الموسم الماضي الجيدة.

الاتحاد – الاتفاق

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

يسعى الاتحاد مبكرًا لتعويض جماهيره عن النتائج السيئة طيلة الموسمين الماضيين بتحقيق الفوز فيما يسعى الاتفاقيون لتحقيق النتيجة ذاتها لتكون بداية جيدة للفريق.

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