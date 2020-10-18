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"جاك يا مهنا ما تمنا، عروسة وعمارة"..

مستأجر يتزوج من صاحبة العمارة بعد عجزه عن السداد

مستأجر يتزوج من صاحبة العمارة بعد عجزه عن السداد
http://almnatiq.net/?p=913281
المناطق - الرياض

يروي الكاتب الصحفي مشعل السديري قصة معلمة يمنية تزوجت مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه، ليكشف كيف تحولت أربعة مواقف صعبة إلى مكاسب لأصحابها.

وفي مقاله “راحة وطرّاحة” بصحيفة “الشرق الأوسط”، يروي “السديري” قائلاً: “أقدمت مدرّسة يمنية في الأربعين من عمرها على الزواج من مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

وقال أحد أقرباء المدرّسة إن المستأجر (وهو رجل متزوج) لم يستطع دفع الإيجار، فأوعز إلى أحد أصدقائه أن يكلم صاحبة العمارة بأنه يريد أن يطلب يدها للزواج، فما كان منها إلا الإسراع بالموافقة فوراً، خصوصاً بعد هروب زوجة المستأجر إلى منزل والدها؛ بسبب خلاف أسري.

وانطبق عليه المثل: جاك يا مهنا ما تمنا، عروسة وعمارة – أو مثل ما أقول أنا: (راحة وطراحة)”.

وفي واقعة أخرى، يروي الكاتب أنه: “رفض قضاة محكمة بريطانية السماح لمتهم بحضور إحدى جلسات محاكمته واسمه (تيبتون)؛ لأنهم لاحظوا أنه كان مرتدياً (شورت)، فرجع إلى منزله ثم عاد إليهم مرتدياً تنورة كنوع من التحدي والتعبير عن غضبه.

والغريب والطريف في الأمر هو أن القضاة لم يأمروا بطرد “تيبتون” مرة ثانية لدى عودته، بل قرروا الاستمرار في إجراءات جلسة الاستماع، رغم أن الدهشة بدت واضحة على وجوههم جميعاً، وأولهم لابس التنورة.

وهو مثل شاب دخل مع أصحابه إلى أحد المطاعم في السعودية وهو يرتدي (شورت)، وعاتبه صاحب المطعم ورفض جلوسه، وفعلاً خرج وبعد ربع ساعة دخل عليهم وهو (يتقصوع) مرتدياً (فوطة) عليها جميع ألوان قوس قزح، (ومشي الحال)”.

 

وفي رواية ثالثة يكشف “السديري” كيف انتقمت طبيبة من خطيبها الذي تركها، ويقول: “خلعت طبيبة أسنان بولندية (34 عاماً) جميع أسنان خطيبها السابق (45 عاماً) انتقاماً منه بعد أيام قليلة من انفصاله عنها والتقدم لخطبة سيدة أخرى.

وأعطت الطبيبة جرعة تخدير زائدة للمريض، واقتلعت جميع أسنانه، ثم لفّت رأسه مع فكه بضمادة لمنعه من فتح فمه، وأخبرته بأنه بحاجة لرؤية طبيب مختص، اكتشف الرجل اقتلاع جميع أسنانه عندما وصل للمنزل ونظر في المرآة وقال: لم أكن أشعر بشيء، فقد كانت المنطقة مخدرة تماماً، كما لم أشك في خطيبتي السابقة، فقد توجهت إليها؛ لكونها طبيبة تمارس عملها بأمانة. وقالت هي إنها لم تكن تفكر في خلع أسنانه، ولكنه عندما أتى إليها بشحمه ولحمه، خطرت على بالها الفكرة، (وحليت بعيونها)، وأقدمت على ما فعلته بضمير مرتاح، والمأساة أن خطيبته الجديدة بعد أن شاهدت شكله الجديد، رفضت نهائياً الاقتران به.

وينهي الكاتب بحقيقة علمية عن عطر المرأة، ويقول: “أكدت الاختصاصية النفسية (شادية با علي) أن 3000 خلية عصبية تتفتح في مخ الرجل حين يشم عطر امرأة، لهذا يجب أن نفهم الحكمة من تحريم تعطر النساء”.

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