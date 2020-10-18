الكشف عن إجمالي عدد المعتمرين في المرحلة الثانية .. وخطط السلامة

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بدأت وزارة الحج والعمرة تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، واستقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، وفقا لـ “عكاظ”.

وتتيح المرحلة الثانية الحصول على 4 أنواع من التصاريح، وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وكشفت الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، أن المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة تشهد أعدادا أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، إذ سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 3 ساعات فقط لكل فوج لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.