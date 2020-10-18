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مدعية المحكمة الجنائية الدولية تبحث في الخرطوم تسليم عمر البشير

مدعية المحكمة الجنائية الدولية تبحث في الخرطوم تسليم عمر البشير
http://almnatiq.net/?p=913290
المناطق - وكالات

بدأت المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم زيارة رسمية إلى السودان تستغرق  أيام.
ومن المقرر أن تبحث بنسودا مع المسؤولين السودانيين سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.

وقال مصدر حكومي سوداني إن “فاتو بنسودا تصل الخرطوم  في زيارة تمتد لثلاثة أيام تلتقي مسؤولين حكوميين لتبحث معهم تسليم عمر البشير وآخرين إلى المحكمة”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين.
ويحاكم البشير مع 27 شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي اطاح بالحكومة المنتخبة وقت ذاك .

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