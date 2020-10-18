إجراءات جديدة من “انستقرام” للقضاء على الإعلانات المخفية للمشاهير

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أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أن تطبيق الصور والفيديو إنستقرام (المملوك لشركة فيسبوك) وافق على اتخاذ إجراءات للقضاء على الإعلانات المخفية لما يسمى بالمؤثرين على منصتها ، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويمكن للمؤثرين الذين لديهم آلاف المتابعين كسب رسوم كبيرة من الشركات، وذلك من خلال الترويج لمنتجاتها على إنستغرام.

وفيما وصفته هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بأنه تحول مهم في سلوك منصة التواصل الاجتماعي المهمة، تعهدت (فيسبوك إيرلندا) Facebook Ireland – التي تُشغِّل إنستغرام في بريطانيا – بفعل حزمة من التغييرات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية في بيان الجمعة “هذا سيُصعِّب على الناس نشر إعلان على إنستغرام دون التصريح بذلك”.

كما أضافت أنها تحقق في المخاوف المتعلقة بأن عددًا كبيرًا جدًا من المؤثرين ينشرون محتوى عن الشركات دون توضيح أنهم حصلوا على أموال، أو حصلوا على حوافز أخرى لفعل ذلك. وسيتعين على المؤثرين التأكيد والإفصاح عما إذا كانوا قد تلقوا أي حوافز للترويج لمنتج أو خدمة.