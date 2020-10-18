احدث الأخبار

المملكة أقل دول مجموعة العشرين تأثراً بأزمة “كورونا” اقتصادياً
أبرز المواد
 إجراءات جديدة من “انستقرام” للقضاء على الإعلانات المخفية للمشاهير
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يكرم عددًا من منسوبي شرطة منطقة عسير رفضوا عروضا مالية
أبرز المواد
 عضو شورى يطالب بـ 5 آلاف ريال حد أدنى لرواتب العاملين في “الحراسات الأمنية”
أبرز المواد
 ترمب يكثف نشاطه الانتخابي وسط قلق الجمهوريين المتزايد
أبرز المواد
 مدعية المحكمة الجنائية الدولية تبحث في الخرطوم تسليم عمر البشير
أبرز المواد
 الكشف عن إجمالي عدد المعتمرين في المرحلة الثانية .. وخطط السلامة
أبرز المواد
 مستأجر يتزوج من صاحبة العمارة بعد عجزه عن السداد
أبرز المواد
 النصر يستضيف الفتح .. الأهلي يخشى الباطن .. والقمة تجمع الاتحاد والاتفاق
أبرز المواد
 رسميا.. الشباب يطلب شراء المتبقي من عقد نواف العابد
أبرز المواد
 أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه
أبرز المواد
 بعد قطع رأس المسيئ للرسول ﷺ..رئيس الشيشان يحذر من استفزاز المسلمين
أبرز المواد
المملكة أقل دول مجموعة العشرين تأثراً بأزمة “كورونا” اقتصادياً

المملكة أقل دول مجموعة العشرين تأثراً بأزمة “كورونا” اقتصادياً

أبرز المواد
إجراءات جديدة من “انستقرام” للقضاء على الإعلانات المخفية للمشاهير

إجراءات جديدة من “انستقرام” للقضاء على الإعلانات المخفية للمشاهير

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يكرم عددًا من منسوبي شرطة منطقة عسير رفضوا عروضا مالية

الأمير تركي بن طلال يكرم عددًا من منسوبي شرطة منطقة عسير رفضوا عروضا مالية

أبرز المواد
عضو شورى يطالب بـ 5 آلاف ريال حد أدنى لرواتب العاملين في “الحراسات الأمنية”

عضو شورى يطالب بـ 5 آلاف ريال حد أدنى لرواتب العاملين في “الحراسات الأمنية”

أبرز المواد

المملكة أقل دول مجموعة العشرين تأثراً بأزمة “كورونا” اقتصادياً

المملكة أقل دول مجموعة العشرين تأثراً بأزمة “كورونا” اقتصادياً
http://almnatiq.net/?p=913303
المناطق - الرياض

كشف تقرير حديث أن المملكة من أقل دول مجموعة العشرين، المتأثرة اقتصادياً من جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 ” في الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضح التقرير الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن اقتصاد المملكة تراجع جراء أزمة كورونا، بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2019، كرابع دول العشرين تأثراً في تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التقرير أنه بلغ تراجع الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 23.5%، فيما بلغت نسبته 21.7% في المملكة المتحدة، و18.9% في فرنسا.

وكانت وزارة المالية قد توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8 % في عام 2020، كما توقعت حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، وذلك وفقاً للمؤشرات الرئيسية للطلب المحلي خصوصاً التحسن في مؤشرات الاستهلاك الخاص، وبعض مؤشرات الإنتاج وأداء الأنشطة.

 

روابط ذات صلة

إجراءات جديدة من “انستقرام” للقضاء على الإعلانات المخفية للمشاهير

إجراءات جديدة من “انستقرام” للقضاء على الإعلانات المخفية للمشاهير
الأمير تركي بن طلال يكرم عددًا من منسوبي شرطة منطقة عسير رفضوا عروضا مالية

الأمير تركي بن طلال يكرم عددًا من منسوبي شرطة منطقة عسير رفضوا عروضا مالية
عضو شورى يطالب بـ 5 آلاف ريال حد أدنى لرواتب العاملين في “الحراسات الأمنية”

عضو شورى يطالب بـ 5 آلاف ريال حد أدنى لرواتب العاملين في “الحراسات الأمنية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*