حكومة اليمن: طهران أرسلت سراً شخصية إلى صنعاء سفيرا لها

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أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء السبت، أنها مثل المجتمع الدولي “لا تعترف بوجود أي مسؤولين دبلوماسيين متواجدين في صنعاء متحالفين مع الحوثيين المدعومين من إيران”، وذلك في تعليق لها حول وصول سفير جديد لطهران إلى صنعاء.

واتهمت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأميركية، في بيان مقتضب، النظام الإيراني، بتخريب العملية السياسية وإعاقة فرص السلام في اليمن، “من خلال استبدال الجهات الفاعلة فيه لتصعيد التوترات”.

كما قالت، إن “النظام الإيراني، أرسل سرا شخصية إلى صنعاء للعمل كما يزعم سفيرا لها لدى اليمن، لينضم إلى صفوف حزب الله والحرس الثوري الذين دخلوا البلاد بالفعل بنوايا شائنة لمساعدة الحوثيين” على حد تعبيرها.

بدوره أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن “إعلان نظام الملالي في إيران تعيين سفير جديد لدى ميليشيا الحوثي لن يضيف جديدا يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الإيراني على المسؤولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي والوصاية على قرار المليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم_عسكري_إيراني_لصنعاء”.

وأضاف في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”، إن إرسال طهران أحد ضباط قاسم سليماني حاكم عسكري إيراني لصنعاء إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة، وامتداد للعدوان الإيراني الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ خمسة أعوام، والتآمر على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية”.

كما أفاد وزير الإعلام اليمني، أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن المدعو حسن ايرلو هو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات في العام 1999، ومسؤول عن تدريب عدد من النشطاء الإرهابيين والعناصر التابعة لحزب الله اللبناني في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي طهران.

هذا وكانت طهران أعلنت في وقت سابق السبت، وصول سفيرها لدى ميليشيا الحوثي في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي.