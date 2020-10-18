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روسيا تسجل 185 وفاة و15099 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 185 وفاة و15099 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=913312
المناطق - وكالات

أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء عن تسجيل 185 وفاة جديدة، و15099 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24187، والإصابات إلى مليون و399344.

وسجل عدد الوفيات تراجعا مقارنة بالحصيلة السابقة، حيث أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أمس السبت، عن تسجيل 279 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، أن 5377 مصابا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و70576 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا لأول مرة ما مجموعه أكثر من 1.5 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال أسبوع واحد.

كما تم تسجيل ما مجموعه 100616 إصابة جديدة في البلاد، خلال الأسبوع الأخير.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشاملة بنهاية الشهر المقبل، وقد بدأت العمل على إعداد القوائم للفئات التي ستكون لها الأولية في التطعيم.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في تصريح، الجمعة الماضي، إن المنتجين والمصنعين للقاح الروسي يعملون على توفيره بكميات تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية بحلول شهر نوفمبر

 

 

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