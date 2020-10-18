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نجاح إجراء أول عملية إستبدال ركبة صناعية في مستشفى الملك خالد في المجمعة

نجاح إجراء أول عملية إستبدال ركبة صناعية في مستشفى الملك خالد في المجمعة
http://almnatiq.net/?p=913314
المناطق - فلاح الشعيفاني
في إنجاز غير مسبوق على مستوى المستشفيات الطرفية ، نجح  مستشفى الملك خالد في محافظة المجمعة في إجراء أول عملية إستبدال ركبة صناعية لسيدة كانت تعاني من مشكلة في الركبة وصعوبة في الحركة حيث إتضح بعد عمل  الفحوصات والأشعة حاجتها  لإجراء العملية، وقد تمكنت  بفضل الله من  المشي بعد العملية مباشرة وذلك بإشراف الفريق الجراحي وفريق العلاج الطبيعي، كما  تم التأكد من سلامتها وعمل الفحوصات اللازمة والتأكد من السيطرة على الآلام وإعتمادها على نفسها في الحركة وأستطاعت الخروج  بعد أقل ٤٨ ساعة من إجراء العملية وهي بصحة جيدة ولله الحمد .
تجدر الإشارة أن  مستشفى الملك خالد في المجمعة قام بتأسيس برنامج جراحة إستبدال المفاصل الصناعية لمرضى خشونة مفصل الركبة وذلك نظراً للحاجة الماسة لمثل هذه الجراحات بسبب طول فترات الإنتظار في المستشفيات الرئيسة وتكبد عناء السفر بالنسبة للمرضى لإجراء هذه العمليات.
ويحتوي البرنامج على أحدث البروتوكلات في عمليات مفصل الركبة وإستخدم أحدث الطرق العلمية لإجراء العملية بواسطة الجراح المختص وذلك بإستخدام أكفأ أنواع المفاصل الصناعية، كما يتميز  البرنامج بالإعتماد على التأهيل السريع و حركة المريض مباشرة بعد العملية وتقليل مدة التنويم إلى أقل من ٤٨ ساعة وضمان الحرص على سلامة المريض وإعتماد المريض على نفسه في الحركة قبل الخروج من المستشفى ، ويعتبر هذا البرنامج من أحدث البرامج لمثل هذه العمليات حيث يعتمد العمل على الفريق الواحد من أطباء التخدير و أخصائيي العمليات وفريق العلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة.

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