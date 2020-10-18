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تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه للالتحاق في 13 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”

تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه للالتحاق في 13 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”
http://almnatiq.net/?p=913317
الدمام - عبدالله السعيدي
أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى شروع إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم المنطقة غداً الاثنين لإطلاق منظومة من البرامج التدريبية عن “بعــد” والموجهة للمعلمين إلى جانب شاغلي الوظائف التعليمية وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص لكل برنامج عبر رمز الدخول والتي تستمر على مدى ثلاثة أسابيع، لافتاً في الوقت نفسه إلى دعوة مدير تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، كافة منسوبيه من المعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية لاستثمار هذه البرامج النوعية التي تتواكب ومساعي وزارة التعليم لتوفيرها على أعلى المستويات المهنية والرامية في مجملها تعزيز الجانب المهني والمعرفي بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، خصوصاً وأن المعلم يشكل حجر الزاوية في تطوير المنظومة التربوية والتعليمية.
كما ألمح الباحص، إلى توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تقدم خلال الفترة الصباحية لمعلمي المرحلة الابتدائية والفترة المسائية لمعلمي المتوسط والثانوي، والتي تتنوع مجالاتها من خلال طرح 13 برنامجاً تتناسب ورفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم واحتياجات الميدان التربوي وبما لا يؤثر على دخول المعلم على منصة مدرستي وتقديم الدروس للطلاب

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