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التحالف:إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي من (صنعاء) وسقوطه داخل(صعدة)

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التحالف:إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي من (صنعاء) وسقوطه داخل(صعدة)

التحالف:إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي من (صنعاء) وسقوطه داخل(صعدة)
http://almnatiq.net/?p=913320
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الأحد 18 اكتوبر 2020م) صاروخاً بالستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة (159) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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