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المسجد النبوي يشهد المرحلة الثانية من العودة التدريجية لدخول المصلين في الروضة الشريفة

المسجد النبوي يشهد المرحلة الثانية من العودة التدريجية لدخول المصلين في الروضة الشريفة

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المسجد النبوي يشهد المرحلة الثانية من العودة التدريجية لدخول المصلين في الروضة الشريفة

المسجد النبوي يشهد المرحلة الثانية من العودة التدريجية لدخول المصلين في الروضة الشريفة
http://almnatiq.net/?p=913323
المناطق - واس

شهد المسجد النبوي فجر اليوم ، عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، عبر المواعيد المجدولة وَفْق الطاقات الاستيعابية للروضة، إثر صدور الموافقة الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والزيارة بنسبة 75٪ من إجمالي الطاقة التشغيلية وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان .
وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ، ووزارة الصحة، وعدد من الجهات الأمنية برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة الزوار والمصلين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية، وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات و سجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان.

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