عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

المناطق - الرياض

اقتحم العشراتُ من عصابات المستوطنين اليهود يتقدمهم المتطرفانِ يهودا غليك، وفريد اساف اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مَصَادِرُ فلسطينيةٌ عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 64 مستوطنًا تجولوا في أرجاء المسجد ، وأدوا طقوسًا تلمودية ، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.