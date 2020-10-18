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٥٣١ شركة عمرة تتأهب للمرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

٥٣١ شركة عمرة تتأهب للمرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=913338
المناطق - الرياض

تستعد ٥٣١ شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري أن شركات ومؤسسات العمرة نظمت العديد من الدورات المتخصصة لموظفيها في كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى، التي سيسمح لها بدخول معتمري الخارج والتي ينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و 32 موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.
وبين أن هناك أكثر 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية كذلك في المدينة المنورة توجد أكثر من 75 ألف غرفة فندقية يعملون بها أكثر من 14 ألف شاب وشابة سعوديين وستكون خلال هذه المرحلة بنسبة تشغيليه لقطاع الفنادق والمواصلات والمحال التجارية تصل إلى 70 % ونسبة دخل تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي خلال هذا الموسم.

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