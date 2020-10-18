احدث الأخبار

خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش
منطقة جازان
 أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي
محليات
 أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري
منطقة القصيم
 نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 السديس يدشّن جهازاً لتعقيم الهواء والأسطح والسجّاد بالمسجد النبوي بتقنية الأوزون
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 31 كيلو مترا طوليا لدعم 9 أحياء جنوب مدينة الرياض وغربها
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يتسلم رسالتين من أمير دولة الكويت وولي عهده
أبرز المواد
 ٥٣١ شركة عمرة تتأهب للمرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 “هدف” يدعو المنشآت للاستفادة من دعم برنامج دعم التوظيف لأجور السعوديين
أبرز المواد
 عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
أبرز المواد
 “الاستئناف الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم سعد بن شاخوف الرويلي
أبرز المواد
 فريق سعودي يتمكن من تحديد 29 طفرةً جينيةً تسبب عيوبا خَلْقية للأعضاء التناسلية
أبرز المواد
خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش

خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش

منطقة جازان
أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي

أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي

محليات
أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري

أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري

منطقة القصيم
نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

منطقة جازان

نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يتسلم رسالتين من أمير دولة الكويت وولي عهده

نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يتسلم رسالتين من أمير دولة الكويت وولي عهده
http://almnatiq.net/?p=913341
المناطق - الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رسالتين خطيتين، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.
جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، معالي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت والوفد المرافق له.
وكان معالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

روابط ذات صلة

أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي

أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي
السديس يدشّن جهازاً لتعقيم الهواء والأسطح والسجّاد بالمسجد النبوي بتقنية الأوزون

السديس يدشّن جهازاً لتعقيم الهواء والأسطح والسجّاد بالمسجد النبوي بتقنية الأوزون
“المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 31 كيلو مترا طوليا لدعم 9 أحياء جنوب مدينة الرياض وغربها

“المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 31 كيلو مترا طوليا لدعم 9 أحياء جنوب مدينة الرياض وغربها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*