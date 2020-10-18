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“المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 31 كيلو مترا طوليا لدعم 9 أحياء جنوب مدينة الرياض وغربها

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“المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 31 كيلو مترا طوليا لدعم 9 أحياء جنوب مدينة الرياض وغربها

“المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 31 كيلو مترا طوليا لدعم 9 أحياء جنوب مدينة الرياض وغربها
http://almnatiq.net/?p=913343
المناطق - الرياض

أنهت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الأوسط، من تنفيذ أحد مشاريع المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض، وذلك بربط الخزانات الواقعة جنوبها مع غربها عبر خطوط مياه رئيسية قاربت أطوالها 31 كيلو مترً طوليًا، من أجل خدمة أجزاء من أحياء الشفاء والمروة وشبرا والسويدي والبديعة والعريجاء ولبن والسفارات والهدا، بهدف دعم الكفاءة التشغيلية وتحسينها، وتحقيق استدامة الأمن المائي.
وأوضحت الشركة أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من 313 مليون ريال، مبينةً أنه سيخدم العديد من قاطني الأحياء الواقعة جنوب مدينة الرياض وغربها، لافتًة إلى أنها ستواصل تنفيذها عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية في منظومة البنى التحتية؛ وذلك من أجل رفع نسب التغطية بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في مدينة الرياض.
وأكدت الشركة أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع لعددٍ من أحياء مدينة الرياض، وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء من مشاريعها ودخولها الخدمة بشكل فعلي لخدمة العملاء، مشددةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.
وأشارت الشركة إلى أنها تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم المتبعة في هذا المجال، مبينةً أنها أجرت دراسة للوضع القائم في كل مدن المملكة بهدف تحديد الفجوة بين الوضع الراهن والمستهدف، ثم العمل على إعداد قوائم المشاريع المطلوبة لتقليص الفجوة، وتحقيق المستهدفات.

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