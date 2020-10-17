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أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري

أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري

منطقة القصيم
نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

منطقة جازان
السديس يدشّن جهازاً لتعقيم الهواء والأسطح والسجّاد بالمسجد النبوي بتقنية الأوزون

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نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=913347
جازان -فضه عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، بمدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين أ. خالد بن عبدالله بن قزيز الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لفرع المجاهدين بالمنطقة.
ورحّب سموه في مستهل اللقاء بمدير عام المجاهدين بالمنطقة المعين, متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة, متمنياً له ولزملائه التوفيق في القيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة, منوهاً بما تقوم به إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية بمختلف المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.
وتم خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات والمهام ذات العلاقة بعمل المجاهدين بالمنطقة, واطلع سموه ، على أعمال و إنجازات وأداء الإدارة العامة للمجاهدين بجازان والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة.
من جانبه أكد مدير عام فرع المجاهدين خالد بن قزيز ، حرصه وجميع زملائه على مواصلة الجهود لتقديم كل ما فيه التطوير المستمر ورفع مستوى وأداء جميع منسوبي فرع المجاهدين بالمنطقة للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله -, سائلاً الله تعالى أن يمده وزملائه بعونه وتوفيقه.

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