احدث الأخبار

خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش
منطقة جازان
 أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي
محليات
 أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري
منطقة القصيم
 نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 السديس يدشّن جهازاً لتعقيم الهواء والأسطح والسجّاد بالمسجد النبوي بتقنية الأوزون
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 31 كيلو مترا طوليا لدعم 9 أحياء جنوب مدينة الرياض وغربها
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يتسلم رسالتين من أمير دولة الكويت وولي عهده
أبرز المواد
 ٥٣١ شركة عمرة تتأهب للمرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 “هدف” يدعو المنشآت للاستفادة من دعم برنامج دعم التوظيف لأجور السعوديين
أبرز المواد
 عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
أبرز المواد
 “الاستئناف الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم سعد بن شاخوف الرويلي
أبرز المواد
 فريق سعودي يتمكن من تحديد 29 طفرةً جينيةً تسبب عيوبا خَلْقية للأعضاء التناسلية
أبرز المواد
خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش

خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش

منطقة جازان
أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي

أكاديمية الحوار للتدريب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة تختتمان برنامج تأهيل المدربين والمدربات في الاتصال الدعوي

محليات
أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري

أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري

منطقة القصيم
نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

منطقة جازان

خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش

خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش
http://almnatiq.net/?p=913358

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش ، حيث تم تشغيل خزان الحقو سعة 2500م3 وشبكات المياه بقرى ( القنازيز – السبطة – العيدابي – الحبيل – الشعبة ) بمركز الحقو بمحافظة بيش ، كما قامت الشركة بتحويل الضخ للقرى ( اللصبة – القوام – مخشوش – الغاويه – طناطن – المشبه ) على خزان الحقو بدلا من الابار . حيث تم تشغيل شبكات وخطوط ناقلة بأطوال بلغت 47 كم.طولي وعدد 1200 توصيلة منزلية ، لخدمة أكثر من 11,000 مستفيد بكمية مياه تصل الى 3300 م3/يوم وعدد ساعات ضخ يصل الى 18 ساعة باليوم.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع المجاهدين المعين بالمنطقة
بلدية محافظة العيدابي تواصل أعمال السفلتة بمحافظة العيدابي ومراكزها

بلدية محافظة العيدابي تواصل أعمال السفلتة بمحافظة العيدابي ومراكزها
بر العارضة تصرف أكثر من 375 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر محرم

بر العارضة تصرف أكثر من 375 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر محرم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*