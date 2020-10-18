خدمات المياه بجازان تبدأ بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بتشغيل شبكات المياه بقرى مركز الحقو بمحافظة بيش ، حيث تم تشغيل خزان الحقو سعة 2500م3 وشبكات المياه بقرى ( القنازيز – السبطة – العيدابي – الحبيل – الشعبة ) بمركز الحقو بمحافظة بيش ، كما قامت الشركة بتحويل الضخ للقرى ( اللصبة – القوام – مخشوش – الغاويه – طناطن – المشبه ) على خزان الحقو بدلا من الابار . حيث تم تشغيل شبكات وخطوط ناقلة بأطوال بلغت 47 كم.طولي وعدد 1200 توصيلة منزلية ، لخدمة أكثر من 11,000 مستفيد بكمية مياه تصل الى 3300 م3/يوم وعدد ساعات ضخ يصل الى 18 ساعة باليوم.