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إطلاق مبادرة “وفاء” للمعلمين المتوفين بتعليم عسير

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الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=913361
المناطق - واس

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1215 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات ، و 1162 حالة شفاء .
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115.602 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 107.516 حالة .

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