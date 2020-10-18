الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1215 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات ، و 1162 حالة شفاء .

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115.602 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 107.516 حالة .