مقاطعة المنتجات التركية

التناغم القوي والواضح بين الإرادة الشعبية السعودية الأبية والشامخة بالمقاطعة، وخطوة رجال الأعمال والتجار السعوديين بوقف الاستيراد، وتأييد وتفاعل أسواق عربية أخرى مع الخطوة الشعبية، (خلطة ثلاثية) سحرية ستحدث أثراً فعَّالاً لدى الأتراك ليقفوا في وجه سياسات حكومة أردوغان وتخبطاتها، مع تأكيد التحية والاحترام للشعب التركي الشقيق بعيداً عمَّا تقوم به حكومته من تصرفات غير مسؤولة ضد بلادنا وقادتنا وأمتنا وشعوب المنطقة، فالتجار والمستهلكون السعوديون والخليجيون ومن خلفهم العرب مستمرون في الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية كإرادة شعبية واضحة ضد سياسات أردوغان وعنترياته وأحلامه.
ما يميز حملة المقاطعة أنَّها شعبية عفوية قادها سعوديون محبون لوطنهم وقادتهم، وهي اليوم مفتوحة لانضمام كل الشعوب الخليجية والعربية الغيورة لمقاطعة كل ما هو تركي بسبب تخبطات أردوغان، تسجيلاً لموقف شعبي ووطني وعربي، برفض ما تتعرض له بلداننا من إساءة ومحاولات ومكائد بائسة لنشر الفوضى.
*كاتب سعودي
نقلاً عن: al-jazirah.com
التعليقات (٠) اضف تعليق