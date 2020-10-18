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أمانة عسير تعقد ورشة عمل آلية تحصيل رسوم الإيواء

أمانة عسير تعقد ورشة عمل آلية تحصيل رسوم الإيواء
http://almnatiq.net/?p=913366
المناطق - أبها

عُقد صباح اليوم بمبنى أمانة منطقة عسير ورشة العمل الخاصة بتحصيل رسوم الإيواء، بحضور  رؤساء البلديات وممثليها، و جاءت تلك الورشة بتوجيه من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي،

و بين وكيل الأمين للاستثمار المهندس محمد آل عمرة، أنه هذه الورشة تأتي بعد توجيه الأمين و ذلك لأهميتها وأهمية الخروج منها بما يثري العمل البلدي وتحديدا دور الإيواء كأحد المتطلبات الهامة التي تواكب العمل البلدي و التنموي ، مضيفا الى أنه تم الاطلاع على الإطار العام لتحصيل رسوم دور الإيواء إضافة الى آلية العمل والنماذج المخصصة لتحصيل رسوم الإيواء، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المعلومات التفصيلية.

وأضاف المهندس محمد أنه بناءً على ما نُوقش في الورشة فقد تقرر ترشيح ضابط اتصال من كل بلدية بهذا الشأن، وتقسيم البلديات على محاور، مبينًا أنه تم إعداد جدول زيارة إلى الأمانة في كل محور، وسيتم أثناء الزيارات تدريب أعضاء كل محور بشكل تطبيقي، وأخذهم إلى أحد الفنادق وتدريبهم على استخراج البيانات من أنظمة الفنادق المحاسبية.

ونوه العمرة في نهاية الورشة على أهمية التواصل مع كل ضابط ليتم اطلاعه على الإجراءات والنماذج التدريبية وآلية العمل.

الجديد بالذكر، أن هذه الورشة جاءت عملاً بما هو مُتبع حالياً في تحصيل رسوم الأيواء عبر بوابة النفاذ الوطني وكذلك عبر منصة (رسم) إشغال مرافق الإيواء

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